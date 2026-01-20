Al Caffè Dante Bistrot Alessandro Anderloni recita Dante

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 18.30, al Caffè Dante Bistrot si terrà la rappresentazione di “Dante in Piazza Dante”, interpretata dall’attore e regista Alessandro Anderloni. L’evento propone la lettura del XVII canto del Paradiso, offrendo un momento di approfondimento e riflessione sulla poesia dantesca in un ambiente caratteristico e accogliente. Un’occasione per condividere un classico della letteratura italiana in un contesto intimo e culturale.

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 18.30, al Caffè Dante Bistrot, l'attore e regista Alessandro Anderloni con "Dante in Piazza Dante" interpreta il XVII canto del Paradiso. Un omaggio teatrale al legame senza tempo tra il Poeta e la città che fu il suo primo rifugio.

