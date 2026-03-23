anziana accusa un malore salvata dai carabinieri grazie al defibrillatore

Accusa un malore in auto, ma i carabinieri salvano la vita a una donna grazie al defibrillatore. È accaduto ieri mattina alla stazione di Ferrara: un’anziana di 80 anni si trovava in macchina con la figlia quando, transitando in via Milano, è stata colta da un improvviso malore. La figlia, accortasi immediatamente dello stato di difficoltà in cui versava la madre, ha accostato l’auto iniziando a chiedere aiuto. Richiamati dalle urla, i carabinieri della vicina stazione di Pontelagoscuro, sono accorsi immediatamente raggiungendo le due donne. Valutata la situazione, i militari hanno contattato il 118 e, prelevato il defibrillatore automatico in dotazione alla caserma, hanno applicato le piastre sul torace dell’anziana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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