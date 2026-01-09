Anziana cade sull’argine resta a lungo al freddo Salvata dai carabinieri

Il 9 gennaio 2026 a Calcinaia, un’anziana di 88 anni è caduta sull’argine, rimanendo a lungo esposta al freddo. Intervenuti prontamente, i carabinieri della locale stazione hanno provveduto a soccorrerla e ad assicurarsi delle sue condizioni. Questo intervento evidenzia l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente nelle situazioni di emergenza.

Calcinaia, 9 gennaio 2026 – Un' anziana di 88 anni è stata salvata dai carabinieri della stazione di Calcinaia. Dopo essere uscita di casa, la donna è caduta sull'argine del canale Imperiale e non riusciva più ad alzarsi. I militari dell'Arma della stazione di Calcinaia l'hanno trovata in stato di choc, in preda ai dolori per i traumi riportati nella caduta, alla paura e al freddo della prima mattina. La mattinata di grande apprensione si è conclusa così con un lieto fine grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Calcinaia e al coordinamento delle ricerche effettuato dalla centrale operativa della compagnia di Pontedera.

