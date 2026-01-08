Anziana di 88 anni salvata in extremis dai carabinieri
Il 8 gennaio 2026, i carabinieri di Calcinaia sono intervenuti tempestivamente per salvare un’anziana di 88 anni in situazione di pericolo. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza della donna, evidenziando l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel gestire emergenze di questo tipo. La vicenda sottolinea il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nel garantire il benessere della comunità.
Calcinaia, 8 gennaio 2026 - Una mattinata di forte preoccupazione si è risolta grazie all'intervento rapido dei carabinieri della stazione di Calcinaia. Mercoledì 7 gennaio, intorno alle 10, un cittadino ha chiamato il 112 segnalando la scomparsa della moglie ottantottenne, uscita a piedi da casa senza fare ritorno. L'età avanzata e il freddo intenso hanno fatto temere il peggio per la sua sicurezza. La centrale operativa ha subito attivato le ricerche, coordinando le pattuglie sul territorio. Grazie alla rete di monitoraggio, in poco tempo hanno localizzato la donna vicino alla SS 67 Bis, in una zona impervia lungo l'argine del Canale Imperiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: «Mi getto sotto un treno», il fidanzato lancia l'allarme: salvata in extremis dai carabinieri a Macerata
Leggi anche: Milano, anziana salvata dai carabinieri mentre tentava il suicidio alla vigilia di Natale
Carla, 88 anni, e la battaglia vinta per rimettere gli orari manuali nelle fermate degli autobus: «Tutti gli anziani qui mi ringraziano. Il Qr code? Ci faceva sentire esclusi»; Gorizia, anziano tenta di uccidere la compagna poi si suicida; TREBISACCE -07/01/2026: Anziana in crisi di panico sul balcone, salvata dall'intervento della Polizia.
Anziana di 88 anni salvata in extremis dai carabinieri - Calcinaia: donna scivolata e riversa vicino alla statale 67 Bis sul Canale Imperiale. lanazione.it
Anziana si allontana da casa e scivola sull'argine del Canale Imperiale: salvata dai carabinieri - L'88enne è stata ritrovata in stato di shock ma, dopo il ricovero all'ospedale Cisanello, non è in pericolo di vita ... pisatoday.it
Esce di casa e non torna, 88enne salvata sull'argine del canale dai carabinieri - Una donna di 88 anni è stata salvata dai carabinieri di Calcinaia nella giornata del ... gonews.it
"E' morto tra i ragazzi, lui che ragazzo non era più. Giovanni Putelli, 39 anni, è la persona più anziana ad essere morta nell'incendio fino ad oggi. Era nato da una famiglia italiana. La sorella ha pubblicato avvisi di ricerca su ogni social. Padre di due bambini di - facebook.com facebook
Un'anziana di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina in viale Parioli a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli. Da una prima ricostruzione l'86enne é stata colpita, mentre x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.