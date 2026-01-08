Il 8 gennaio 2026, i carabinieri di Calcinaia sono intervenuti tempestivamente per salvare un’anziana di 88 anni in situazione di pericolo. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza della donna, evidenziando l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel gestire emergenze di questo tipo. La vicenda sottolinea il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nel garantire il benessere della comunità.

Calcinaia, 8 gennaio 2026 - Una mattinata di forte preoccupazione si è risolta grazie all'intervento rapido dei carabinieri della stazione di Calcinaia. Mercoledì 7 gennaio, intorno alle 10, un cittadino ha chiamato il 112 segnalando la scomparsa della moglie ottantottenne, uscita a piedi da casa senza fare ritorno. L'età avanzata e il freddo intenso hanno fatto temere il peggio per la sua sicurezza. La centrale operativa ha subito attivato le ricerche, coordinando le pattuglie sul territorio. Grazie alla rete di monitoraggio, in poco tempo hanno localizzato la donna vicino alla SS 67 Bis, in una zona impervia lungo l'argine del Canale Imperiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziana di 88 anni salvata in extremis dai carabinieri

