Roma-Milan termina con un pareggio 1-1 in una serata fredda e piovosa. Prima del calcio d’inizio, la Curva Sud rende omaggio ad Antonio De Falchi, creando un momento di forte emozione collettiva. Un gesto che manifesta l’attaccamento e il rispetto dei tifosi, trasformando il prepartita in un rito condiviso. Un episodio che rimarrà impresso nella memoria di chi ha vissuto quella notte allo stadio.

Roma-Milan finisce 1-1, in una serata fredda e piovosa che pesa in classifica e nello stomaco. Ma prima ancora che il pallone inizi a rotolare, all’ Olimpico succede qualcosa che sposta il baricentro emotivo della partita: la Curva Sud trasforma il prepartita in un rito collettivo, dedicandolo ad Antonio De Falchi. Un nome che a Roma non è solo memoria: è identità. Roma-Milan: il contesto della partita, oltre il risultato. Il match è di quelli che si portano addosso, perché vale punti e percezioni. Il Milan passa con De Winter, la Roma risponde con il rigore di Pellegrini: 1-1. Un risultato che, per come si era messa e per le occasioni, lascia a molti la sensazione di una chance mancata, con Maignan protagonista tra i rossoneri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Milan, Destinazione Paradiso: il volto di Antonio De Falchi in Curva Sud e un brivido che non passa

Roma-Milan si avvicina all’Olimpico, con la Curva Sud pronta a proporre una coreografia in occasione della partita.

"È un punto d'oro o due persi" Roma- Milan lascia esattamente questa domanda sospesa. L'Olimpico spinge i giallorossi che creano di più, Maignan fa i soliti miracoli che ormai non fanno nemmeno più notizia. II Diavolo passa in vantaggio su un corn - facebook.com facebook

Roma-Milan, per i vertici arbitrali pieni voti per Colombo che ha giudicato bene le due situazioni da rigore e no: il braccio di Bartesaghi parte extra-figura ed extra-figura resta; il braccio di Pulisic non è da penalty perché lungo il corpo e in posizione naturale @ x.com