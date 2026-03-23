Siamo giunti all’ultima puntata di Scherzi a Parte, format storico di Mediaset che è tornato in onda con la conduzione di Max Giusti. Stasera 23 marzo, in prima serata, altri Vip (e non solo) saranno vittime degli scherzi del programma, che ha ottenuto un buon riscontro di share e da parte del pubblico. E dobbiamo dire che per l’ultima puntata possiamo attenderci numerosi momenti da ricordare: da Sal Da Vinci a Simona Ventura, ecco chi è finito nel mirino dello show. Scherzi a Parte, le anticipazioni dell’ultima puntata del 23 marzo. Tra monologhi, filmati e scherzi orchestrati per mostrare l’altro lato dei Vip, Scherzi a Parte torna con l’ultimo appuntamento stasera 23 marzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Scherzi a Parte del 23 marzo: la furia di Sal Da Vinci e le “vittime” di stasera

Articoli correlati

Scherzi a parte, vittime del 23 marzo 2026: ecco le anticipazioni e cosa vedremo nella quarta puntataIl fascino di Scherzi a parte sta tutto nella sua capacità di sorprendere, di ribaltare la realtà e di trasformare un momento quotidiano in una...

Scherzi a Parte stasera su Canale 5: anticipazioni e vittime del 16 marzoRocco Casalino, Massimo Boldi e Francesca Chillemi tra le vittime della nuova puntata di Scherzi a Parte.

Approfondimenti e contenuti su Anticipazioni Scherzi

Temi più discussi: Scherzi a parte, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e vittime; Scherzi a Parte, gli ospiti e gli scherzi della terza puntata; Scherzi a Parte, anticipazioni: chi sono le vittime della terza puntata; Scherzi a Parte stasera su Canale 5: anticipazioni e vittime del 16 marzo.

Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntataScherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntata. Gli scherzi della puntata del 9 marzo 2026 su Canale 5 ... tpi.it

Scherzi a parte, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e vittimeL’ultima puntata stagionale di Scherzi a parte va in onda questa sera, lunedì 23 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Con ironia e ritmo, il nuovo conduttore dello show Max Giusti è chiamato a c ... today.it

Scherzi a Parte, anticipazioni: chi sono le "vittime" della terza puntata x.com

SCHERZI A PARTE - ANTICIPAZIONI DELLA TERZA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDÌ 16 MARZO 2026 SU CANALE 5 facebook