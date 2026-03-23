Anthropic cerca esperti di armi chimiche su LinkedIn | in realtà è una buona notizia per la sicurezza dell'IA

Un annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn da Anthropic ha spinto diversi utenti sui social a interrogarsi sul motivo per cui un’azienda di intelligenza artificiale sia alla ricerca di un esperto di armi chimiche ed esplosivi. In realtà, la figura richiesta ha un obiettivo opposto a quello che si potrebbe immaginare: contribuire a evitare che l’IA sviluppata dall’azienda possa rendere possibili gli scenari più inquietanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Anthropic e OpenAI assumono esperti di armi per evitare usi catastrofici dell'IA; Intelligenza artificiale e lavori a rischio: quali professioni (non) scompariranno; Quando l'AI rifiuta la guerra: Anthropic sfida il Pentagono in tribunale; Cosa vuole il mondo dall’IA? Ce lo dicono 81.000 persone.

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Anthropic e OpenAI assumono esperti di armi per evitare usi catastrofici dell'IAAnthropic e OpenAI stanno reclutando esperti di chimica e di esplosivi per costruire barriere di sicurezza per i loro sistemi di IA. View on euronews ... msn.com

Il CEO di Anthropic ha scritto 36 pagine sui rischi dell’intelligenza artificiale. Un saggio molto lucido. Onesto. A tratti anche inquietante. Dario Amodei racconta test in cui i modelli ingannano i ricercatori, imparano a comportarsi bene quando sanno di essere facebook