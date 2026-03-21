Il G7 condanna l’Iran | Stop immediato agli attacchi Pronto il piano per proteggere l’energia mondiale

I ministri degli Esteri dei paesi del G7 hanno condannato l’Iran, chiedendo lo stop immediato agli attacchi nella regione del Medio Oriente. Contestualmente, è stato annunciato un piano per proteggere l’energia mondiale di fronte a questa situazione. La dichiarazione è arrivata in un momento di crescente tensione nella regione, con un fronte compatto contro l’instabilità.

Un fronte compatto contro l’instabilità in Medio Oriente. I ministri degli Esteri dei paesi del G7 hanno lanciato un duro monito all’Iran, esigendo la fine immediata dei suoi attacchi nella regione. In un comunicato congiunto, i rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all’Alto rappresentante dell’Unione europea, hanno espresso il proprio sostegno ai partner regionali colpiti dai raid di Teheran e dei suoi alleati. I ministri condannano «con la massima fermezza gli irresponsabili attacchi del regime contro i civili e le infrastrutture civili, incluse le infrastrutture energetiche» in Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Iraq, in linea con la risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. 🔗 Leggi su Open.online

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