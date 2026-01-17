L’amore passa ma l’affetto no | il bellissimo rapporto di Katia Follesa con l’ex marito Angelo Pisani

Katia Follesa e Angelo Pisani dimostrano che, anche dopo la fine di una relazione, è possibile mantenere un rapporto di affetto e rispetto reciproco. In occasione dei 50 anni di Katia, l’ex marito le ha dedicato parole sincere, evidenziando come il legame possa evolversi senza perdere la sua umanità. Un esempio di come l’affetto possa attraversare le fasi della vita, senza dover necessariamente mantenere un rapporto di coppia.

Katia Follesa festeggia 50 anni e riceve una dedica tenerissima dall’ex compagno Angelo Pisani. La prova che l’ affetto può sopravvivere alla fine di un amore. Leggi anche: Katia Follesa e la sua estate d’amore con il nuovo fidanzato attore: ecco chi è il compagno della comica Non tutte le storie finiscono con strappi e silenzi. Alcune si trasformano, cambiano forma, ma conservano rispetto e complicità. È il caso di Katia Follesa e Angelo Pisani, che anche dopo la fine della loro relazione continuano a mostrarsi uniti da un legame autentico. In occasione del cinquantesimo compleanno di Katia, l’ex compagno ha scelto i social per dedicarle parole affettuose e immagini private, regalando al pubblico un esempio raro e prezioso di separazione matura. 🔗 Leggi su Donnapop.it

