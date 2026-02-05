Con Katia Follesa è finito il matrimonio non l' amore | Angelo Pisani racconta il rapporto con la sua ex

Con più di un anno di distanza dalla fine della loro relazione, Angelo Pisani rivela che il matrimonio è finito, ma non l’amore. I due si erano lasciati ufficialmente dopo 20 anni insieme, e ora Pisani rompe il silenzio per parlare del rapporto con l’ex compagna.

È passato più di un anno da quando Angelo Pisani e Katia Follesa confermarono la fine di una relazione lunga 20 anni. "Siamo stati una coppia che è tanto presa cura l'uno dell’altro, ma abbiamo dimenticato la coppia a un certo punto, questo ‘noi’ di cui parlano gli psicoterapeuti", spiegò allora.🔗 Leggi su Today.it

Katia Follesa e Angelo Pisani dimostrano che, anche dopo la fine di una relazione, è possibile mantenere un rapporto di affetto e rispetto reciproco.

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono ufficialmente separati due anni fa, ma i due parlano ancora di loro con dolcezza.

