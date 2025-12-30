Angelika Hutter travolta da un Suv | la 34enne tedesca che uccise un bambino il papà e la nonna sul marciapiede a Santo Stefano di Cadore è gravissima

Angelika Hutter, 34 anni, coinvolta in un grave incidente a Santo Stefano di Cadore, ha causato la morte di un bambino, del padre e della nonna, travolti mentre si trovavano sul marciapiede. La donna, designer tedesca, è ora in condizioni gravissime. Questo tragico episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità in situazioni di emergenza.

Aveva ucciso Mattia (2 anni), il papà Marco Antonello e la nonna Maria Grazia falciandoli con l'Audi, ricoverata in gravi condizioni Angelika Hutter - E' stata investita da un'auto e non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario, di un ... ildolomiti.it

