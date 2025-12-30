Angelika Hutter in fin di vita dopo un investimento | nel 2023 travolse e uccise nonna papà e bimbo di 2 anni

Angelika Hutter, 34 anni, è in condizioni critiche dopo un grave incidente avvenuto nel 2023, che ha coinvolto nonna, papà e un bambino di 2 anni. La donna, attualmente in fin di vita, aveva già scontato una condanna di 4 anni e 8 mesi per un episodio precedente, e si era allontanata autonomamente dalla comunità in cui stava scontando la pena.

