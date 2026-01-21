L’Ancona si prepara a affrontare la semifinale di ritorno di coppa contro il Francavilla in Sinni. L’incontro si terrà oggi pomeriggio al Nunzio Fittipaldi, in Basilicata. La squadra di Maurizi affronta questa sfida con l’obiettivo di vincere e assicurarsi un posto in finale, facendo affidamento sulla rosa disponibile, con Zini e Rovinelli esclusi dalla lista dei convocati.

Coppa, semifinale di ritorno in Basilicata: l’ Ancona scende in campo oggi pomeriggio al Nunzio Fittipaldi di Francavilla in Sinni con l’unico obiettivo contemplato, cioè quello di vincere e conquistare la finale. L’andata, disputata il 7 gennaio scorso al Del Conero, è terminata 1-1, vantaggio di Esposito e pareggio su rigore di Kouko, e già questo basta per capire quanta Ancona servirà oggi per centrare il risultato. Il regolamento recita che nelle semifinali "risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che avrà segnato il maggior numero di reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ancona si gioca la finale di Coppa. Maurizi lascia a casa Zini e Rovinelli

Leggi anche: Serie D, Ancona-Giulianova 1-0, decide l'inzuccata vincente di Rovinelli nel finale - LA CRONACA

Leggi anche: Serie D, Ancona-Giulianova 1-0, decide l'inzuccata vincente di Rovinelli nel finale - LA CRONACA

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Due magie in cinque minuti, l'Ancona non sbaglia nel derby e aggancia il Teramo al secondo posto; Calcio, serie D, l’Ancona in Basilicata per conquistare la finale di Coppa Italia; L’Atletico vuole ripartire. Contro il Termoli si gioca al ’Don Mauro Bartolini’; Atletico Ascoli, la sconfitta con l’Ancona interrompe la serie positiva.

Calcio, serie D, l’Ancona in Basilicata per conquistare la finale di Coppa ItaliaL'Ancona gioca domani, 21 gennaio, a Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza. All'andata al Del Conero la partita è terminata 1-1 ... centropagina.it

L’Ancona a Francavilla in Sinni per la semifinale di ritorno di CoppaIn casa Ancona è la vigilia della semifinale di Coppa Italia: domani (mercoledì), alle 14.30, i dorici saranno a Francavilla in Sinni per sfidare i padroni di casa, dopo l’1-1 maturato al Del Conero d ... veratv.it

Calcio: domenica 18 gennaio si gioca SSC Ancona-Atletico Ascoli facebook