Lavatevi! Francesca Pascale attacca un gruppo di attivisti per la Palestina a Viareggio poi si difende | Sola contro 40

Francesca Pascale ha preso posizione contro un gruppo di attivisti pro-Palestina a Viareggio, causando un acceso scontro durante una festa di Carnevale. La donna, nota per il suo impegno civile e per i diritti LGBTQ+, si è trovata a dover affrontare circa quaranta persone che protestavano contro di lei. Pascale si è difesa affermando di essere rimasta sola contro tutti, mentre i manifestanti continuavano a urlare slogan e a contestarla aspramente. La scena si è svolta tra cori e insulti, trasformando una normale celebrazione in un episodio di tensione politica.

Una festa che doveva celebrare il Carnevale si è trasformata in un acceso scontro politico. Francesca Pascale, imprenditrice e attivista nota per il suo impegno a favore dei diritti civili e della comunità LGBTQ+, è finita al centro di una polemica dopo un confronto durissimo con alcuni manifestanti pro-Palestina a Viareggio. I fatti risalgono al pomeriggio del 12 febbraio, durante le celebrazioni del Giovedì Grasso in piazza Mazzini. Pascale, diventata famosa anni fa come compagna di Silvio Berlusconi, era stata invitata dalla Fondazione Carnevale per ricevere il “Premio Funari, Giornalaio dell’anno”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Lavatevi!”, Francesca Pascale attacca un gruppo di attivisti per la Palestina a Viareggio, poi si difende: “Sola contro 40” Francesca Pascale, lo sfogo contro i manifestanti pro Pal: "Lavatevi" Francesca Pascale ha risposto duramente ai manifestanti pro Palestina che si sono radunati in città. Francesca Pascale dopo la lite con i pro Pal: “Sola contro 40. Ho ricevuto insulti di ogni genere” Francesca Pascale ha raccontato di essere rimasta sola contro quaranta persone durante un acceso scontro con alcuni manifestanti pro Palestina al Carnevale di Viareggio, dove ha ricevuto insulti di ogni tipo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Francesca Pascale, lo sfogo contro i manifestanti pro Pal al Carnevale di Viareggio: A Gaza vi taglierebbero la testa; Francesca Pascale asfalta i pro-Pal: Lavatevi! Dite solo str*** | Libero Quotidiano.it; Francesca Pascale lo sfogo contro i manifestanti pro Pal | Lavatevi; Francesca Pascale contro i Pro Pal: Lavatevi, vergogna, a Gaza vi taglierebbero la testa. Lavatevi!, Francesca Pascale attacca un gruppo di attivisti per la Palestina a Viareggio, poi si difende: Sola contro 40Una festa che doveva celebrare il Carnevale si è trasformata in un acceso scontro ... msn.com Francesca Pascale e la polemica contro i pro Pal, il Comune prende le distanze: Insulti inaccettabiliL’acceso confronto con alcuni manifestanti in piazza Mazzini. L’amministrazione si dissocia e ribadisce i valori di dialogo, rispetto e libertà di manifestazione ... lanazione.it Francesca Pascale ai manifestanti con le bandiere della Palestina a Viareggio: Pulitevi il cul* con la kefiah”, “lavatevi”, “siete pro Hamas, siete contro gli ebrei”, “a 50 anni ancora a combattere per la libertà ma a andate a lavorare”. E poi lo slogan fascio “creder x.com Carnevale di Viareggio: Francesca Pascale contro tutti facebook