Roma la bomba esplosa tra le mani | identificati i due anarchici morti mentre preparavano l’ordigno

Nella notte tra giovedì e venerdì, un'esplosione ha distrutto il Casale del Sellaretto, un rudere abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma. Due persone, riconosciute come anarchici, sono morte mentre stavano preparando un ordigno nelle vicinanze del sito. La polizia ha identificato i due individui coinvolti nell’incidente. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2026, un’esplosione ha distrutto il Casale del Sellaretto, un rudere abbandonato all’interno del Parco degli Acquedotti a Roma, in via delle Capannelle 221. I due corpi ritrovati tra le macerie appartenevano ad Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, entrambi esponenti del movimento anarchico legato ad Alfredo Cospito. Secondo gli investigatori, i due si trovavano lì per assemblare un ordigno artigianale, che è esploso mentre era ancora in fase di costruzione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere) A dare il primo allarme furono alcuni residenti della zona, svegliati nella notte dal boato. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Roma, la bomba esplosa tra le mani: identificati i due anarchici morti mentre preparavano l’ordigno Articoli correlati Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bombaDue persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma. Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bomba per un attentatoDue persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma. Contenuti e approfondimenti su Roma la bomba esplosa tra le mani... Temi più discussi: Ostia, bomba carta vicino piazza Anco Marzio: distrutta la balaustra di un cantiere; Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. Stavano costruendo una bomba; Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. C’è anche la pista attentato: convocato il comitato antiterrorismo; Esplosione Parco degli Acquedotti a Roma: crollato un casale abbandonato, due morti. Erano anarchici, confezionavano una bomba. Tajani: Clima di tensione. Casolare esploso al parco degli Acquedotti: morti due anarchici, stavano confezionando una bombaIn corso l’identificazione dei due corpi trovati nel casale abbandonato al Parco degli Acquedotti di Roma. Indagini a partire dai tatuaggi. L’uomo presenta un arto reciso e forse stava maneggiando ... fanpage.it Casolare esploso nel parco degli Acquedotti a Roma: le vittime sarebbero due anarchici che confezionavano una bombaSi tratta di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, esponenti del movimento legato ad Alfredo Cospito, identificati grazie ai tatuaggi. Non è escluso che nel mirino potessero esserci l'azienda Leona ... today.it Nuova continuità territoriale aerea Sardegna Roma MilanoTra le novità le agevolazioni per i residenti fuori dalla #Sardegna che abbiano rapporti di parentela di primo grado (genitori e figli; fratelli e sorelle), di secondo grado (nonni e nipoti figli d facebook Crollo casolare a Roma, le vittime stavano fabbricando una bomba | Tajani al Tg4: "Alla vigilia del referendum volevano creare clima di tensione" #crollo x.com