Anarchici morti mentre preparavano una bomba | ipotesi attentato al Polo Tuscolano della Polizia

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state interrogate e cinque case sono state perquisite nell'ambito di un’indagine su anarchici sospettati di preparare un attentato al Polo Tuscolano della Polizia. Durante le operazioni, si è scoperto che due anarchici sono morti mentre stavano preparando una bomba. La polizia continua le indagini per chiarire i dettagli dell’evento.

Interrogate due persone e perquisite le abitazioni di altre cinque appartenenti alla galassia anrchiche. Nessun collegamento con il piano dei due esplosivi mentre costruivano un ordigno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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