Anarchici morti mentre preparavano una bomba | ipotesi attentato al Polo Tuscolano della Polizia

Due persone sono state interrogate e cinque case sono state perquisite nell'ambito di un’indagine su anarchici sospettati di preparare un attentato al Polo Tuscolano della Polizia. Durante le operazioni, si è scoperto che due anarchici sono morti mentre stavano preparando una bomba. La polizia continua le indagini per chiarire i dettagli dell’evento.

Interrogate due persone e perquisite le abitazioni di altre cinque appartenenti alla galassia anrchiche. Nessun collegamento con il piano dei due esplosivi mentre costruivano un ordigno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bomba per un attentatoDue persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma. Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bombaDue persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma. Una selezione di notizie su Polo Tuscolano della Argomenti discussi: Anarchici a Roma dalle banche alle caserme della polizia | i possibili obiettivi al Tuscolano. Anarchici morti, tra ipotesi azione su obiettivo vicinoPoteva essere un luogo vicino al parco degli Acquedotti l'obiettivo dell'ordigno che stavano assemblando i due anarchici morti ieri nell'esplosione all'interno del casolare abbandonato. (ANSA) ... ansa.it Anarchici morti, qual era il loro obiettivo? Le prime ipotesi, dallo snodo ferroviario a polizia e carabinieri. Cosa sappiamoQual era l'obiettivo dell'ordigno che stavano assemblando Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due anarchici morti nell'esplosione di venerdì all'interno di ... leggo.it