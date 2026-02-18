Epinati prorogato alla guida di Bergamo Fiera Nuova | Continuità fondamentale per l’ampliamento dei padiglioni

Giuseppe Epinati continuerà a guidare Bergamo Fiera Nuova dopo la decisione di prorogare il suo incarico, perché la società vuole garantire stabilità nel progetto di ampliamento dei padiglioni. La società proprietaria degli immobili di via Lunga ha deciso di affidare di nuovo all’architetto, che ricopre questo ruolo dal 2019, la gestione strategica dell’espansione. La scelta mira a mantenere una continuità che permetta di portare avanti i lavori senza interruzioni.

Bergamo. L’amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova rimarrà Giuseppe Epinati. La società proprietaria degli immobili e degli spazi su cui sorge la Fiera di Bergamo in via Lunga ha prorogato l’incarico all’architetto, che ricopre il ruolo dal 2019. La decisione è stata presa nel corso dell’ultima assemblea dei soci. L’ente è a capitale interamente pubblico: i soci – la Camera di Commercio di Bergamo, il Comune e la Provincia – hanno ritenuto fondamentale garantire continuità al percorso avviato negli ultimi anni, che ha portato alla definizione delle linee progettuali per l’ampliamento e lo sviluppo del polo fieristico finalizzate a supportare il rilancio delle attività dopo lo stop imposto dalla pandemia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

