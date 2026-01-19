dehors in piazza della repubblica riduzione di 200 metri quadri della superficie occupata

Il Comune di Firenze e la Soprintendenza hanno raggiunto un accordo che comporta una riduzione di 200 metri quadrati della superficie occupata dal dehors in piazza della Repubblica. Dopo settimane di confronti, le parti hanno definito i dettagli dell’intervento, che mira a riequilibrare l’uso dello spazio pubblico e garantire un’adeguata tutela del patrimonio storico. La decisione rappresenta un passo importante per la gestione condivisa degli spazi urbani.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Dopo settimane di dialoghi tra Comune di Firenze e Soprintendenza il dado è (finalmente) tratto. Arriva l'accordo per le installazioni dei dehors nelle piazze Signoria, Pitti, Repubblica e Santa Maria Novella, piazze particolari per cui rispetto al regolamento – al voto oggi in Consiglio comunale – è stato necessario un approfondimento ulteriore. Tra le novità in piazza della Repubblica è prevalso il modello Gilli-Paszkowski, quindi con dehors più bassi e più snelli. Come dichiarato dall'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini "libereremo complessivamente oltre 200 metri quadri di superficie da occupazioni, oltre 100 metri quadri dalla piazza grazie alla riduzione delle profondità, alla distanza tra le installazioni e all'allargamento dei varchi, e soprattutto 100 mq di occupazione dai marciapiedi, che saranno completamente liberati e resi accessibili con varchi pedonali su entrambi i lati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

