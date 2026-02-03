Da Mille bolle blu a Biagio Izzo | al Cilea l' Officina dell’Arte si fa in tre

Questa sera il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria si trasforma in un palcoscenico di incontri tra musica, teatro e solidarietà. L’Officina dell’Arte organizza una serie di eventi speciali, che si aggiungono alla stagione normale, per unire intrattenimento e impegno sociale. Sul palco si alterneranno artisti come Mille bolle blu e Biagio Izzo, offrendo spettacoli che fanno riflettere e coinvolgono il pubblico.

Musica, riflessione, teatro e solidarietà si incontrano sul palco del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria con una serie di appuntamenti speciali fuori abbonamento promossi dall’Officina dell’Arte, capaci di coniugare spettacolo e impegno sociale.Il primo evento è in programma il 6 febbraio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Reggio Calabria Teatro Sabato in visita al’Officina dell’arte Sabato, l’Officina dell’Arte di Cesena apre le sue porte per una visita speciale. Biagio Izzo in "Finché giudice non ci separi" al Teatro Ricciardi Il 28 gennaio alle 20:30, al Teatro Ricciardi di Capua, Biagio Izzo sarà protagonista dello spettacolo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Reggio Calabria Teatro Argomenti discussi: Edoardo Vianello: Dalla registrava nudo dietro un paravento. Io non sapevo né cantare né suonare; Al Cicero di Cefalù Marea, moto continuo: sei spettacoli teatrali gratuiti imperdibili; Il Teatro comunale Salvatore Cicero di Cefalù ospiterà la rassegna teatrale Marea moto continuo; Cefalù, torna Marea – Moto continuo: sei spettacoli gratuiti al Teatro Cicero dal 6 febbraio al 10 maggio -. Reggio, al Teatro Cilea un febbraio di eventi con l’Officina dell’ArteL'Officina dell'Arte propone eventi speciali fuori abbonamento con musica, riflessione e teatro. Si inizia il 6 febbraio con Mille bolle blu ... citynow.it Carlo Alberto Rossi e Sanremo. Le canzoni che hanno fatto la storiaIl compositore riminese è stato uno dei grandi autori che hanno segnato la kermesse con melodie indimenticabili. Da ’Le mille bolle blu’ a ’E se domani’, passando per ’Quando vien la sera’ e ’Se tu ... ilrestodelcarlino.it Il 3 febbraio Biagio Izzo in scena al Teatro Radar con “L’arte della truffa” Nuovo appuntamento con la stagione teatrale Rinascenza al Teatro Radar di Monopoli: martedì 3 febbraio alle ore 21 va in scena Biagio Izzo con la brillante commedia “L’arte della truffa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.