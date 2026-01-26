Amici 25 | la decisione di Valentina Pesaresi sull’abbandono

Valentina Pesaresi, concorrente di Amici 25, ha affrontato un momento di incertezza riguardo al suo percorso nel talent show. Dopo alcuni giorni di riflessione, ha preso una decisione importante sulla sua partecipazione. La sua scelta riflette il percorso di crescita e le sfide personali affrontate durante questa esperienza.

Valentina Pesaresi ha vissuto giorni intensi dentro e fuori la scuola di Amici 25. La scorsa settimana la cantante della squadra di Rudy Zerbi aveva mostrato un momento di fragilità, arrivando a chiedersi se fosse davvero pronta a continuare quel percorso. Tra insicurezze e paure, si era fermata per capire cosa volesse davvero. In queste ore, dopo aver seguito da lontano i compagni e aver fatto chiarezza, Valentina è tornata in casetta e ha condiviso una scelta che cambia il suo cammino. Riccardo Stimolo sommerso di critiche prima del Serale La crisi della scorsa settimana e i dubbi improvvisi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Valentina ha deciso di tornare in casetta e ha comunicato ufficialmente la sua scelta.

Durante la puntata di Amici 25 trasmessa il 19 gennaio, si è assistito a un momento inaspettato e carico di emozioni, con l’allieva che ha deciso di abbandonare il percorso, lasciando spazio a sentimenti di tristezza e sorpresa tra i presenti.

«Il mio sogno è cantare i miei pezzi, stare sul palco ed esprimermi liberamente e trasmettere l'idea che non esiste una normalità, giusta o sbagliata, esiste solo ciò che ci fa stare bene». Così Valentina Pesaresi ha comunicato ai compagni la sua decisione di t