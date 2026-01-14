Discarica abusiva sulla Via Francigena | dopo 10 anni si attende ancora la bonifica

Da circa dieci anni, sulla Via Francigena a Senna Lodigiana, una discarica abusiva rimane inattiva, nonostante i numerosi interventi e le segnalazioni. La bonifica dell’area, di circa 4 ettari, ancora non è stata completata, evidenziando una situazione di incuria che coinvolge amministrazioni e cittadini. Questa lunga attesa solleva interrogativi sulla gestione del territorio e sull’efficienza delle misure di tutela ambientale adottate.

Senna Lodigiana (Lodi), 14 gennaio 2026 – Sono trascorsi dieci anni circa da quando la Guardia di finanza di Lodi sequestrò un'area di 4.500 metri quadrati trasformata in d iscarica abusiva: nulla da allora è cambiato. A Corte Sant'Andrea, frazione di Senna, un pugno di case che da secoli rappresenta il "Transitum Padi", il punto in cui i pellegrini della Via Francigena attraversano il Po per scendere verso Roma, sembra non essere cambiato un granché. Qui, dove ogni anno passano circa mille viandanti, il panorama attuale è un paradosso di abbandono e burocrazia. Il primo cittadino Gianmario Molinari, non nasconde le difficoltà.

