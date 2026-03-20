Mobilità personale educativo 2026 | domande entro il 7 aprile Info e moduli utili

Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito i tempi e le procedure per la mobilità del personale educativo nel 2026 con l’ordinanza n. 43 del 12 marzo. Le domande devono essere presentate entro il 7 aprile. Sono disponibili i moduli e le informazioni utili per chi intende partecipare a questa procedura. Le istruzioni riguardano le modalità di presentazione e i requisiti richiesti.

Con ordinanza n. 43 del 12 marzo il Ministero dell’Istruzione ha definito tempi e procedure per la mobilità del personale educativo per l’anno 2026. Le domande possono essere presentate dal 16 marzo al 7 aprile attraverso il portale ministeriale Istanze on line. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Mobilità ATA 2026/2027, il 23 marzo via le domande: ecco i MODULI utili Leggi anche: Mobilità ATA 2026/2027, il 23 marzo al via le domande: ecco i MODULI utili Tutti gli aggiornamenti su Mobilità personale Temi più discussi: Mobilità personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2026/27, pubblicata l'Ordinanza con modalità e scadenze per le domande; Mobilità 2026/27: pubblicata l’Ordinanza. Domande al via dal 16 marzo (SCHEDA); Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l'ordinanza + la Nota; Mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Mobilità personale educativo, domande fino al 7 aprile 2026: la guidaL’ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.Per il personale educativo la domanda va presenta ... tecnicadellascuola.it Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATALa normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di mobilità territoriale (trasferimento) o professionale (passaggio di ruolo, cattedra o profilo). Destinatario è solo il personale a tempo in ... flcgil.it Orizzonte Scuola. . Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre dom - facebook.com facebook Mobilità del personale docente ed educativo: è possibile presentare domanda fino al 2 aprile tramite Istanze online. La compilazione della domanda permette di visualizzare anche il punteggio ottenuto. x.com