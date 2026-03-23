Almenno San Salvatore (Bergamo), 23 marzo 2026 – Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito questo pomeriggio in un incidente stradale ad Almenno San Salvatore, in provincia di Bergamo. Il giovane stava percorrendo in moto via Borgo Antico, quando poco dopo le 13.30 si è scontrato con un'auto, che ha preso fuoco scatenando un incendio. GERMOGLI PH: 07 FEBBRAIO 2026 CAPRAIA INCIDENTE IN VIA LIMITESE COINVOLTE 2 AUTO FRONTALE 3 FERITI SUL POSTO POLIZIA MUNIPALE VIGILI DEL FUOCO AMBULANZA E PEGASO Â© TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI L’intervento dei soccorsi . Il ragazzo è stato violentemente sbalzato dalla sella della moto dopo l’impatto, ha fatto un volo di circa cinque metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Almenno, ragazzo di 17 anni in moto si scontra con un’auto che poi prende fuoco e scatena un incendio

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