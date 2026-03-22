Inter U23 Dolomiti Bellunesi 1-2 | i nerazzurri di Vecchi cadono ancora Il resoconto del match

di Alberto Petrosilli Inter U23 Dolomiti Bellunesi 1-2: pesante sconfitta per i ragazzi di Vecchi che non riescono ad uscire dalla crisi. Il resoconto del match. Domenica da dimenticare per l’ Inter U23, che non riesce a scuotersi dalla crisi e cade in casa contro la Dolomiti Bellunesi. Una sconfitta per 1-2 che pesa sul morale dei giovani nerazzurri, incapaci di ribaltare un match iniziato subito in salita. Nonostante il forcing finale, i tre punti prendono la strada di Belluno. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter U23 Dolomiti Bellunesi 1-2: il resoconto del match. La gara si sblocca al 17? con la rete di Clemenza, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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