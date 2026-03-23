Allo Zò lo sleep concert di Gianni Gebbiua

Atmosfere orientali e tessiture di droni, echi di musiche antiche e melodie sinuose e cosmiche che si intrecciano in un continuum ipnotizzante da fruire in posizione distesa. Martedì 24 marzo, alle ore 21, Zo Centro culture contemporanee di Catania ospita la performance dal vivo del musicista e compositore palermitano Gianni Gebbia che presenta i suoi ultimi due ultimi album in solo - “Calor” e “Vapor”, pubblicati dalla label palermitana Objet-a -, in versione sleep concert, un ascolto immersivo e dilatato. A chi volesse vivere l’esperienza in questa modalità, consigliamo di munirsi in anticipo di un comodo tappetino per distendersi e lasciarsi attraversare dal suono in maniera confortevole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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