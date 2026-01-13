Come evitare le truffe su Whatsapp le raccomandazioni della Polizia

Per proteggersi dalle truffe su WhatsApp, è importante seguire alcune semplici precauzioni. La Polizia raccomanda di mantenere aggiornate le app, evitare di condividere codici di verifica e diffidare da richieste sospette. Prestare attenzione a eventuali segnali di hacking e segnalare immediatamente eventuali attività sospette. Questi comportamenti aiutano a ridurre il rischio di furti e a mantenere la sicurezza delle proprie comunicazioni.

AGI - È in corso una truffa online che sfrutta l' hackeraggio degli account WhatsApp per ingannare gli utenti e sottrarre denaro. A lanciare l'alert è la Polizia postale e per la sicurezza cibernetica: i malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano messaggi ai contatti della vittima fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso – difficoltà economiche, necessità urgenti o altri imprevisti –, accompagnati da una richiesta di denaro. La truffa fa leva sul fatto che il messaggio sembra provenire da un contatto conosciuto e fidato, inducendo le vittime ad abbassare il livello di attenzione e ad effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Come evitare le truffe su Whatsapp, le raccomandazioni della Polizia Leggi anche: Black Friday, come evitare le truffe Leggi anche: Black Friday, come evitare le truffe La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. WhatsApp ancora sotto attacco: scoperta una truffa mai sentita che spiazza tutti; Truffe sempre più sofisticate: i raggiri che colpiscono tutti; Truffa della ballerina su WhatsApp: attenzione alla nuova ondata di raggiri online. Rubano il tuo numero e poi chiedono soldi ai tuoi parenti: come difendersi dalla nuova truffa su WhatsApp - La Polizia Postale ha diramato un comunicato per segnalare una nuova truffa su WhatsApp: dopo essersi impossessati di un profilo autentico, i malintenzionati ... fanpage.it

WhatsApp, cos’è e come funziona la “truffa della ballerina” e perché è così pericolosa - Sta circolando una nuova truffa su WhatsApp che sfrutta messaggi apparentemente innocui per rubare l’account degli utenti . innovazione.tiscali.it

WhatsApp, arriva la "truffa della ballerina": come funziona e come difendersi - Il link serve in realtà a sottrarre l’account della vittima e a usarlo per inviare messaggi e richieste ... tg24.sky.it

La truffa dei falsi bonus che convince a inserire dati personali e bancari

False email su rinnovo della Tessera Sanitaria inviate a nome del Ministero della Salute: cosa fare per evitare truffe - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.