Come evitare le truffe su Whatsapp le raccomandazioni della Polizia

Da agi.it 13 gen 2026

Per proteggersi dalle truffe su WhatsApp, è importante seguire alcune semplici precauzioni. La Polizia raccomanda di mantenere aggiornate le app, evitare di condividere codici di verifica e diffidare da richieste sospette. Prestare attenzione a eventuali segnali di hacking e segnalare immediatamente eventuali attività sospette. Questi comportamenti aiutano a ridurre il rischio di furti e a mantenere la sicurezza delle proprie comunicazioni.

AGI - È in corso una  truffa online  che sfrutta l' hackeraggio degli account WhatsApp  per ingannare gli utenti e sottrarre  denaro. A lanciare l'alert è la  Polizia postale e per la sicurezza cibernetica: i malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano messaggi ai contatti della vittima fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso –  difficoltà economiche, necessità urgenti o altri imprevisti –, accompagnati da una richiesta di denaro. La  truffa  fa leva sul fatto che il messaggio sembra provenire da un  contatto conosciuto e fidato, inducendo le vittime ad abbassare il livello di attenzione e ad effettuare  pagamenti o trasferimenti di denaro. 🔗 Leggi su Agi.it

