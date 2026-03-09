Assurdo in Germania! Due tifosi invadono il campo e staccano la spina al Var

Durante una partita di seconda divisione tedesca tra Münster e Hertha Berlino, due tifosi di casa sono entrati in campo scavalcando le recinzioni e si sono avvicinati al monitor del Var, riuscendo a staccare la spina dell’apparecchio. L’episodio è avvenuto mentre la partita era in corso e ha causato l’interruzione temporanea dell’azione. Nessuna delle due squadre ha subito conseguenze immediate dall’episodio.

Succede in seconda serie tedesca. Durante la partita tra Münster e Hertha Berlino, due tifosi di casa hanno scavalcato le recinzioni e si sono avvicinati al monitor del Var, riuscendo a staccare la spina della corrente. L'arbitro stava andando a rivedere un possibile rigore per l'Hertha. Senza alcuna immagine disponibile, il Video Assistant Referee ha dovuto prendere la decisione da solo e ha assegnato il rigore, che poi è stato trasformato in gol.