Allenamento Monaco pre Juve | monegaschi in campo alla vigilia del match di Champions le ultimissime verso la sfida con i bianconeri – VIDEO

In vista della sfida di Champions League, il Monaco ha svolto l’allenamento pre-partita. I giocatori sono scesi in campo alla vigilia dell’incontro con la Juventus, concentrati sulla preparazione e sulle strategie da adottare. Un momento importante per entrambe le squadre, che si preparano a affrontare una partita decisiva nel torneo continentale.

