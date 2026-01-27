Allenamento Monaco pre Juve | monegaschi in campo alla vigilia del match di Champions le ultimissime verso la sfida con i bianconeri – VIDEO
In vista della sfida di Champions League, il Monaco ha svolto l’allenamento pre-partita. I giocatori sono scesi in campo alla vigilia dell’incontro con la Juventus, concentrati sulla preparazione e sulle strategie da adottare. Un momento importante per entrambe le squadre, che si preparano a affrontare una partita decisiva nel torneo continentale.
Allenamento Monaco pre Juve: monegaschi in campo alla vigilia del match di Champions, le ultimissime verso la sfida con i bianconeri. Monaco al lavoro in vista della sfida di domani sera contro la Juventus, che sarà decisiva per il passaggio del turno per il club del Principato. QUI LE ULTIME SULLA JUVE I ragazzi di Pocognoli preparano la sfida consci che con un pareggio agguanterebbero il passaggio del turno. Ovviamente però la compagine monegasca farà di tutto per portare a casa l’intera posta. Di sotto le immagini dell’allenamento riprese da Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PROMO CHAMPIONS LEAGUE Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Monaco pre Juve
Allenamento Juve pre Pafos: quando si allenano i bianconeri alla vigilia del match di Champions League. Tutti i dettagli
Allenamento Juve pre Monaco: in tre assenti. Il racconto della rifinitura alla vigilia della Champions. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO
La rifinitura della Juventus alla Continassa segna la chiusura della preparazione prima dell’ottavo di finale di Champions League contro il Monaco.
Ultime notizie su Monaco pre Juve
Argomenti discussi: Cosa guardiamo su Juventus Play?; Allenamento Juve pre Monaco LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO; Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juve: le parole.
Yildiz, Conceicao e Kelly costretti alla penitenza: Juve, l'allenamento prima del MonacoVigilia di Champions League per i bianconeri di Spalletti: alla Continassa il lavoro di rifinitura, tra grande energia e sorrisi ... tuttosport.com
Il Monaco prepara la sfida alla Juve senza Pogba: le immagini e le ultime da MontecarloIl Monaco di Sebastien Pocognoli prepara la sfida alla Juventus, valida per l’ultima giornata della League Phase di Champions League. La formazione. tuttomercatoweb.com
Allenamento #Juventus pre #Monaco Bianconeri in campo nella rifinitura di vigilia di #ChampionsLeague Assenti i soliti Vlahovic, Milik e Rugani # #ASMJuve #calcionews24 x.com
Allenamento #Juventus pre #Monaco Bianconeri in campo nella rifinitura di vigilia di #ChampionsLeague Assenti i soliti Vlahovic, Milik e Rugani # #ASMJuve @baridonmarco - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.