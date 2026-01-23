Allegri sempre più al centro del Milan dopo la visita di Cardinale | i retroscena

Dopo la visita di John Cardinale a Milano, Allegri si conferma una figura centrale nel progetto tecnico del Milan. Durante l'incontro, il proprietario ha espresso grande stima per l'allenatore, sottolineando che l’arrivo di Comvest non influenzerà le scelte sportive e manageriali. Questa visita ha rafforzato il rapporto tra le parti, confermando la continuità delle strategie adottate dal club.

Nonostante la visita di Gerry Cardinale di mercoledì sia durata poche ore, con il proprietario di RedBird già due sere fa in volo verso Londra, ci sono momenti che hanno lasciato una scia. Cardinale sarà anche il padrone attento allo sviluppo commerciale e alla promozione internazionale del brand, ma prima ancora dei risultati aziendali segue quelli sportivi. Esiste evidentemente un collegamento: un Milan senza ambizioni ha poco fascino, il Milan competitivo di oggi crea seguito e interesse. Tra il primo Milan, riconducibile al recente passato, e quello attuale c’è una grande differenza: dove l’anno scorso si alternavano senza successo e garanzie Fonseca e l’altro portoghese Conceiçao, oggi fa da padrone Max Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

