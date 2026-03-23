La proposta arriva dalla Francia e trova un seguito anche in Italia: far iniziare la scuola alle 9 e non più alle 8 per andare incontro ai ritmi biologici dei ragazzi. A lanciarla, con un appello lanciato dalle colonne di Le Monde, sono state l’ex ministra dell’Istruzione francese Anne Genetet e la ricercatrice Stéphanie Mazza, specializzata proprio nei ritmi del sonno. L’appello per far entrare i ragazzi a scuola più tardi. Al mattino presto gli studenti non sono ancora abbastanza lucidi per apprendere le nozioni, è il loro avvertimento, basato su studi di cronobiologia, la disciplina che studia i ritmi biologici, dalla quale emergerebbe una incompatibilità tra la sveglia presto e le necessità fisiologiche della pubertà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Alle 8 è troppo presto”: la proposta di far entrare i ragazzi a scuola più tardi accende il dibattito

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