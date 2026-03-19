Orario scolastico si riaccende il dibattito L'esperta | Entrare più tardi per migliorare il rendimento

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sull'orario scolastico si riaccende con un nuovo spunto dalla Francia, dove si propone di spostare l'inizio delle lezioni alle 9 del mattino. Un'esperta sostiene che questa modifica potrebbe favorire una maggiore attenzione e un miglior rendimento degli studenti. La discussione riguarda le potenziali conseguenze di un cambiamento così rilevante per le scuole italiane.

Dalla Francia la proposta di cambiare l'inizio dell'orario delle lezioni a scuola dalle 9 per far sì che gli studenti siano più attenti e apprendano meglio. La dottoressa Simona Pellacani, neurologa dell'Ospedale Meyer di Firenze: "Ciò permetterebbe di adattare i ritmi della società a quelli fisiologici degli adolescenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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