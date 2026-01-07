Alla Libreria Ubik di Napoli la presentazione del libro Il bambino del miracolo di Nicolò Barretta

Venerdì 16 gennaio 2025 alle ore 18.00 la Libreria Ubik di Napoli, in Via Benedetto Croce, ospiterà la presentazione del libro Il bambino del miracolo di Nicolò Barretta, con le illustrazioni di Raffaella Garosi, edito da CN editore.Un appuntamento che riporta il lettore nella Napoli del 1943. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

