Alisha Lehmann | Como non mi piaceva l' Inghilterra è casa

Al centro del dibattito mediatico, Alisha Lehmann torna a parlare e l'ex calciatrice del Como Women lo fa con fermezza. In un’intervista a BBC Sport, l’attaccante oggi al Leicester City ha respinto le accuse di chi la considera più influencer che calciatrice: “La gente non vede il lavoro che faccio. Non torno a casa a fare TikTok: sono molto professionale e voglio essere la migliore”. Secondo quanto evidenziato anche dalla La Gazzetta dello Sport, la svizzera ha raccontato quanto le critiche abbiano pesato soprattutto in passato, fino a mettere in dubbio la sua carriera. Oggi però la priorità resta il campo: allenamenti intensi, cura del recupero e massima attenzione alle prestazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Alisha Lehmann in Leicester

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