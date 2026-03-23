Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori è nato il loro primo figlio Gabriel

Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori, oggi hanno annunciato la nascita del figlio Gabriel. Il piccolo Gabriel è venuto al mondo lunedì 23 marzo alle 9:53 all’ospedale San Raffaele di Milano. La notizia è arrivata poche ore dopo la nascita, accompagnata da immagini intime e delicate che hanno subito raccolto migliaia di reazioni e messaggi di auguri. Legati da sette anni, Alex e Delia si sono scambiati le promesse nel 2021 e da cinque anni sognavano di diventare genitori. “Dopo l’estate eravamo già pronti a iniziare il percorso di fecondazione, avevamo preso i contatti, invece poco prima abbiamo scoperto la gravidanza. È arrivata in modo naturale “, avevano raccontato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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