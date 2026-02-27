Delia Duran e Alex Belli si sono riuniti per celebrare il baby shower di Gabriel, il loro primogenito, a poche settimane dal parto. I due ex concorrenti del reality hanno organizzato una festa intima e festosa, con amici e familiari presenti. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera rilassata e allegra, mentre si avvicina il momento della nascita del bambino.

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” A poche settimane dal parto, gli ex gieffini festeggiano il primogenito tanto atteso dopo cinque anni di tentativi, in un’atmosfera stellare. Delia Duran e Alex Belli sono al countdown per l’arrivo di Gabriel, il loro primo figlio. Hanno celebrato con un baby shower a tema “orsetto astronauta”, tra palloncini, stelle e pianeti, come mostrato nel video postato su Instagram dalla futura mamma: «Un brunch pieno d’amore, un universo sensoriale di emozioni». «Grazie a tutti per questa giornata magica. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Delia Duran e Alex Belli: il tenero baby shower per Gabriel

Manca poco alla nascita di Gabriel, figlio di Delia Duran e Alex Belli. Le immagini del baby shower organizzato per il piccolo

Gravidanze vip, Anna Tatangelo, Delia Duran, Federica Pellegrini, Diletta Leotta: tutti i fiocchi rosa e blu in arrivo nel 2026

