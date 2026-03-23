Alessandro Gassmann | Ero un ragazzo molto vivace Papà mi portò fuori dal caos

Da quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 marzo 2026 –  Alessandro Gassmann risponde al telefono da Roma, tra un po’ ha un appuntamento in trattoria con suo figlio Leo. È particolarmente soddisfatto: vince in ascolti in tv su Rai Uno con ‘Guerrieri’, la sua ultima fiction. E anticipa la notizia: "Ci sarà anche la seconda serie, riprenderemo a girare questo autunno". Ma non è tutto. "Ho finito ieri di girare a Torino un piccolo film, un’opera prima di un regista di 28 anni. Gassmann, attore tra i più importanti, figlio del leggendario Vittorio, non si ferma mai. Oltre 40 anni di carriera fra teatro, cinema, tv. Ha girato 83 film, 31 per la tv, 6 da regista. Ha vinto un David di Donatello, 2 Globi d’Oro, 5 Nastri d’Argento, 3 Ciak d’Oro, due Pellicole d’Oro, 3 Premi Flaiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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