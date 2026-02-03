Leo Gassmann l’hobby inaspettato in comune con papà Alessandro

Leo Gassmann ha rivelato di condividere un hobby inaspettato con il padre, Alessandro. Durante un’intervista, il cantante ha spiegato che, nonostante la sua carriera nel mondo della musica, passano molto tempo a praticare questa attività insieme, creando un legame che va oltre il sangue. Gassmann ha anche parlato della sua musica e di come questa passione si intrecci con la sua vita privata.

Leo Gassmann è un cantante che nel corso della sua carriera è riuscito a catturare l'attenzione, oltre che per i suoi testi, anche per la sua aura un po' malinconica, un po' magnetica. Tra i protagonisti di Sanremo 2026, però, Leo non è soltanto "quello delle canzoni intense". Fuori dai riflettori e lontano dal palco dell'Ariston coltiva passioni che raccontano molto della sua personalità. Tra musica, viaggi e momenti di pausa, ce n'è una in particolare che ha a che fare con il mare. Un hobby insolito, lontano dall'immaginario tipico del cantante in gara al Festival, che Leo condivide anche con papà Alessandro.

