Tredici Pietro ha portato sul palco di Sanremo 2026 il padre Gianni Morandi, sorprendendo il pubblico presente. La reazione di Alessandro Gassmann, papà di Leo, è stata di commento alle regole, affermando che “le regole non sono uguali per tutti”. La scena ha attirato l’attenzione di molti, creando un momento inaspettato durante la manifestazione.

La risposta, in realtà, arriva subito da Alessandro Gassmann, papà di Leo, anche lui tra i Big del Festival. L'attore sul suo profilo Instagram scrive: «Ah quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso», spiega e poi tira un ballo un episodio specifico perché sul palco dell'Ariston quest'anno sarebbe dovuto passare anche lui per promuovere la nuova fiction Rai di cui è protagonista, Guerrieri. Gli è stato negato dall'organizzazione, come aveva già rivelato qualche settimana fa. «Mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante», continua Gassmann senior, «Vabbè dai, sti cazzi, regole NON uguali per tutti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tredici Pietro porta papà Gianni Morandi a Sanremo 2026, la reazione di Alessandro Gassmann, papà di Leo: «Le regole non sono uguali per tutti»

