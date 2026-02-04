Fabio Capello non ha nascosto la sua ambizione. L'ex allenatore del Milan ha detto che i rossoneri dovrebbero puntare al primo posto e si è detto sorpreso che non ci abbiano ancora pensato. Secondo lui, non è il momento di accontentarsi, ma di credere nelle possibilità di una stagione da protagonista.

Un Milan, ha detto Capello, da "lungo muso", in cui ha la squadra "ha giocato con grande personalità, senza problemi in difesa e immune da qualsiasi occasione da parte del Bologna". Per Don Fabio, il Milan ha sfoggiato tranquillità in un match il cui risultato sarebbe anche potuto essere più largo visto come i rossoneri hanno dominato la gara. Capello è rimasto "impressionato dalla facilità con cui il Milan è riuscito ad andare in porta" e dalla "convinzione nelle giocate" della squadra di Massimiliano Allegri. Squadra che è arrivata a 22 risultati utili consecutivi in campionato. Per Capello, ciò vuol dire che "la difesa sa fare il suo lavoro, che il portiere dirige bene - sappiamo quanto grande è Mike Maignan - e che un’eccellente direzione il Milan ce l’ha anche a centrocampo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello lancia il Milan: “Perché non puntare al primo posto? Da sciocchi non considerarlo”

