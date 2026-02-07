Abusi in comunità minorile | genitori adottivi condannati per maltrattamenti e violenze sui bambini

Il tribunale di Reggio Emilia ha condannato due genitori adottivi per maltrattamenti e violenze su bambini in una casa famiglia nel modenese. I due, di 64 e 70 anni, sono stati riconosciuti colpevoli di aver abusato dei minori, portando alla luce una realtà nascosta dietro le mura di una comunità che dovrebbe proteggere. La sentenza di primo grado segna un passo importante in un caso che ha scioccato l’opinione pubblica.

La condanna, pronunciata in primo grado dal tribunale di Reggio Emilia, getta una luce inquietante su una realtà nascosta dietro le mura di una casa famiglia nel modenese: due coniugi, di 64 e 70 anni, sono stati riconosciuti colpevoli di maltrattamenti aggravati ai danni di minori. La donna ha ricevuto una pena di tre anni e tre mesi, aggravata dalla recidiva, mentre il marito è stato condannato a due anni e due mesi, con l’accusa di aver consapevolmente taciuto di fronte alle violenze perpetrate dalla moglie. La vicenda, emersa dopo un’istruttoria durata due anni, rivela un quadro di abusi fisici e psicologici che hanno segnato profondamente l’infanzia di due fratelli, tra cui una giovane donna modenese che ha subito violenze anche di natura sessuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La polizia di Milano ha smantellato un giro di pedopornografia online.

La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha precisato che il governo italiano sostiene il ritiro dei bambini dalle famiglie solo in situazioni di violenza o abusi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

