Cosa: La commedia teatrale Il fidanzato di lui, scritta e diretta da Enrico Maria Falconi. Dove e Quando: Marino, Teatro Vittoria Colonna, domenica 29 marzo 2026 alle ore 18:00. Perché: Una satira pungente che ribalta i cliché sull’orientamento sessuale e sulle ipocrisie della politica. Il palcoscenico del Teatro Vittoria Colonna di Marino si prepara a ospitare un appuntamento all’insegna della riflessione e del divertimento. Domenica 29 marzo va in scena Il fidanzato di lui, l’ultima fatica di Enrico Maria Falconi, che firma sia il testo che la regia. Lo spettacolo si inserisce in un solco narrativo che punta a scardinare le certezze dello... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Al Teatro Vittoria Colonna arriva “Il fidanzato di lui”: risate e pregiudizi in scena

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