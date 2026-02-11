Un San Valentino tra genio e risate al Teatro Vittoria Colonna di Marino

Questa sera a Marino il Teatro Vittoria Colonna ha ospitato due spettacoli per festeggiare San Valentino. La serata è iniziata con il dramma biografico su Hedy Lamarr, seguito dalla commedia Gli Allegri Chirurghi. La platea ha riso e riflettuto, tra emozioni e divertimento, in un appuntamento che ha unito cultura e leggerezza.

Cosa: Due spettacoli teatrali: il dramma biografico Hedy Lamarr e la commedia Gli Allegri Chirurghi.. Dove e Quando: Teatro Vittoria Colonna di Marino, sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026.. Perché: Un'offerta doppia che celebra la festa degli innamorati alternando la profondità della storia scientifica alla leggerezza della farsa inglese.. Il fine settimana di San Valentino si tinge di cultura e divertimento nel cuore dei Castelli Romani. Il Teatro Vittoria Colonna di Marino si prepara ad accogliere il pubblico con una programmazione d'eccezione curata dall' Associazione Trousse Aps, proponendo due titoli che rappresentano facce opposte e complementari della messinscena contemporanea. Approfondimenti su San Valentino Marino Luciano Lembo a Marino: risate al Vittoria Colonna Luciano Lembo ha portato il suo "One Man Show" al teatro Vittoria Colonna di Marino. Al Teatro Vittoria Colonna di Marino va in scena Xanax Questa sera, al Teatro Vittoria Colonna di Marino, va in scena lo spettacolo Xanax di Andrea Longoni.

