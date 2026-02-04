Al Teatro Vittoria Colonna di Marino va in scena Xanax

Questa sera, al Teatro Vittoria Colonna di Marino, va in scena lo spettacolo Xanax di Andrea Longoni. L’appuntamento è fissato per le 21:00 di sabato 7 febbraio 2026. Gli spettatori sono invitati a entrare in sala e scoprire questa produzione teatrale, che affronta temi attuali e molto sentiti.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Xanax di Andrea Longoni.. Dove e Quando: Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro Vittoria Colonna di Marino.. Perché: Una commedia contemporanea e brillante che esplora l’animo umano attraverso l’ironia e la tensione di un incontro forzato.. La scena teatrale dei Castelli Romani si arricchisce di un appuntamento imperdibile che promette di far riflettere il pubblico attraverso il filtro della risata e dell’introspezione. Sabato 7 febbraio 2026, il Teatro Vittoria Colonna di Marino ospita Xanax, una delle opere più significative e rappresentate di Andrea Longoni. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Al Teatro Vittoria Colonna di Marino va in scena Xanax Approfondimenti su Teatro Vittoria Colonna Luciano Lembo a Marino: risate al Vittoria Colonna Luciano Lembo ha portato il suo “One Man Show” al teatro Vittoria Colonna di Marino. Teatro, al Pellico di Trecate va in scena "Beatnik" Venerdì 16 gennaio, alle ore 21, il teatro al Pellico di Trecate ospita lo spettacolo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Teatro Vittoria Colonna Argomenti discussi: Marino incontra: dialoghi sul presente. Evento di cultura al Teatro Vittoria Colonna il primo febbraio; MARINO: GRANDE SUCCESSO AL TEATRO VITTORIA COLONNA CON LO SPETTACOLO DI LUCIANO LEMBO; Spettacolo 'Me Vedo Co' Uno' al Teatro Vittoria Colonna di Marino, Roma; In scena Xanax al Teatro V. Colonna. Con lo spettacolo "Questa non è una banana" Benedetta Colombo (Artefacile) ha debuttato il 2 febbraio con una data unica al Teatro Vittoria di Roma - Testaccio https://www.lacapitale.it/articolo/benedetta-artefacile-teatro-spettacolo-recensione - facebook.com facebook Francesca Reggiani con "Titoli di testa" al Teatro Vittoria ift.tt/RWpAbh3 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.