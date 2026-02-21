Un ’brindisi al cielo’ in memoria di Marco Galaverni
Marco Galaverni è morto un anno fa in un incidente a Novellara, provocando grande dolore tra amici e familiari. Per celebrare la sua memoria, si terrà un ‘Brindisi al cielo’ domenica prossima, presso il locale ritrovo di sempre. L’evento vuole essere un momento di ricordo e condivisione tra chi lo ha conosciuto, con musica e parole che ripercorrono i momenti più belli vissuti insieme. La festa si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Sarà un ‘ Brindisi al cielo ’ a ricordare Marco Galaverni a un anno dalla scomparsa, in un tragico incidente a Novellara. Domenica 15 marzo sarà una festa a ricordare "un uomo brillante e spiritoso, corretto e sincero, un padre sempre presente e attento, che ha saputo affrontare gli alti e bassi costantemente a testa alta". Appuntamento all’ Osteria Laghi di Seta Prunt da Magner a Villa Seta, gestito dalla moglie. Alle 9 raduno di trattori, alle 11 aperitivo con prosciutto crudo e Parmigiano Reggiano, alle 12,30 pranzo con lasagne, stinco di manzo, patate, dolci, bevande, con possibilità pure di menù vegetariano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
