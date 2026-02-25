Comune e Cri Valsassina insieme per la formazione dei ballabiesi

Il Comune ha promosso un corso gratuito per i residenti di Ballabio, motivato dalla necessità di aumentare le competenze sulla sicurezza. L’iniziativa insegna le manovre salvavita e l’uso del defibrillatore, coinvolgendo anche i volontari della Cri Valsassina. Oltre cento cittadini si sono iscritti, desiderosi di imparare come intervenire in emergenza. La formazione si svolge presso la palestra comunale e si conclude tra due settimane.

Un corso gratuito di formazione per apprendere le manovre salvavita e l'uso del defibrillatore rivolto ai cittadini di Ballabio. Si terrà sabato 28 marzo presso la sala consiliare dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per volere dell'Amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Rossa Valsassina. "Negli anni scorsi la nostra amministrazione aveva già organizzato, con la collaborazione della Cri Valsassina, dei corsi di formazione gratuiti - dichiara Paola Crotta, vicesindaco e assessore alle politiche sociali - a cui la cittadinanza aveva risposto ben oltre le nostre aspettative. Abbiamo quindi contattato la Cri Valsassina per conoscere la loro disponibilità per ripetere l'esperienza".