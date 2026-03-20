Lo straniero di Ozon | Camus ci invita alla ribellione

Da quotidiano.net 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista François Ozon si trova a Roma, nei pressi di via Veneto, per presentare il suo nuovo film,

"Non è un film TikTok". Incontriamo François Ozon in un albergo romano vicino a via Veneto per parlare del suo ultimo film: Lo straniero. Adattamento del romanzo omonimo di Albert Camus, nelle nostre sale dal 2 aprile dopo il passaggio a Venezia 82. "Quando ho chiesto i finanziamenti pensavo non ci sarebbero stati problemi. Invece le piattaforme, leggendo la sceneggiatura, dicevano: “Ma non succede nulla nei primi dieci minuti?“ – ricorda il regista – È stata un’enorme sfida realizzare il film. Ma sono convinto sia un’esperienza cinematografica da sala e non per il cellulare". Tradotto in 75 lingue e terzo romanzo francese più venduto al mondo, Lo straniero è ambientato nell’ Algeri del 1938. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Lo straniero“ di Ozon: "Camus ci invita alla ribellione"

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