Un convoglio umanitario italiano, denominato Nuestra América Convoy, si prepara a salpare dal Messico con un carico di beni essenziali diretti verso l’isola caraibica. La missione include pannelli solari e circa 50 tonnellate di generi alimentari e medicinali per sostenere la popolazione locale. Tuttavia, questa iniziativa incontra una feroce opposizione da parte degli esuli cubani residenti negli Stati Uniti e in Europa, che la definiscono come una manovra politica destinata a salvare il regime in declino. La tensione è massima mentre tre imbarcazioni seguono simbolicamente la rotta storica della Granma, cercando di portare aiuti concreti in un contesto di crisi energetica acuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aiuto Italia a Cuba: 50 tonnellate contro la crisi

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