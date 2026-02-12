Crisi carburante a Cuba perché la Cina offre il suo aiuto e cosa potrebbe succedere a chi vola dall' Italia

La crisi del carburante a Cuba si aggrava. Gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare l’embargo sul petrolio, colpendo duramente le aziende e l’economia dell’isola. Nel frattempo, la Cina si propone come alleato, offrendo aiuto per cercare di superare questa emergenza. Chi vuole volare dall’Italia deve fare i conti con possibili ritardi e limitazioni. La situazione si fa sempre più complicata.

L’embargo alle importazioni di petrolio a Cuba imposto dagli Stati Uniti ha provocato una profonda crisi energetica nell’isola e inevitabili effetti a cascata non solo su settori come le utenze domestiche e l’aviazione, ma anche sulle relazioni con altri Paesi. Centinaia di voli internazionali sono stati sospesi per la mancanza di carburante, dando luogo a un auspicato isolamento del Paese. Gli effetti potrebbero riverberarsi anche per i collegamenti con l’Italia. Da grande rivale strategico degli Usa, la Cina ha condannato il blocco energetico disposto dall’amministrazione Trump dicendosi pronta a sostenere L’Avana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Cuba ha annunciato che sospende la fornitura di carburante per gli aerei a partire da mezzanotte.

Cuba si trova di fronte a una grave crisi energetica.

