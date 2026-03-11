Cuba in crisi | Cariati chiede solidarietà medica contro

Il movimento delle Lampare di Cariati ha chiesto ufficialmente all’amministrazione comunale e alla Regione Calabria di intervenire sulla crisi umanitaria che interessa Cuba, evidenziando la necessità di solidarietà medica. L’appello mira a sensibilizzare le autorità locali e regionali sulla situazione in atto, senza specificare ulteriori dettagli o cause. La richiesta è stata resa nota recentemente attraverso comunicati pubblici.

Il movimento delle Lampare, radicato a Cariati, ha lanciato un appello urgente rivolto all'amministrazione comunale e alla Regione Calabria per prendere posizione sulla crisi umanitaria che sta colpendo Cuba. L'iniziativa si ispira direttamente alla mozione approvata dal Consiglio Comunale di Torino, che ha denunciato gli effetti dell'embargo statunitense e riconosciuto il valore della cooperazione medica internazionale. La richiesta specifica è che l'intera istituzione locale approvi un documen . 🔗 Leggi su Ameve.eu

