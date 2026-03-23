Ai e nuovi scenari | le professioni che cambiano

IL LAVORO sta cambiando più rapidamente delle città che lo ospitano. Intelligenza artificiale, crisi demografica, mobilità globale dei talenti e nuovi modelli organizzativi stanno ridefinendo non solo il mercato del lavoro, ma il modo di vivere. Milano si trova così davanti a una sfida cruciale: rimanere attrattiva senza accentuare le disuguaglianze, crescere senza perdere inclusività, innovare senza escludere. Izi Lab presenta lo studio che fotografa una città motore occupazionale ma che deve affrontare alcune criticità. La Lombardia si conferma infatti locomotiva del sistema Paese con quasi 700mila posizioni da coprire nei prossimi 5 anni. Milano è una città che invecchia ma meno del resto dell’Italia: il tasso di anzianità si ferma a 179 contro una media di 195. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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